Homem tenta matar o irmão na zona rural de Lagarto

Durante a madrugada desta quinta-feira, 27, um homem tentou matar o próprio irmão com golpes de faca. O caso ocorreu no povoado Piçarreira, na zona rural de Lagarto.

Segundo o comunicador Júnior Santos, no momento do crime, a vítima estava deitada quando recebeu uma facada no pescoço e outra nas costas.

Contudo, felizmente, a vítima foi atendida pelo Samu, encaminhada ao Hospital Universitário de Lagarto e, posteriormente, liberado. Já o autor do crime ainda não foi localizado pela Polícia Militar.