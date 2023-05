Homem vai parar na delegacia de Lagarto com moto adulterada

Na manhã da última terça-feira, 23, policiais do Grupamento Especial Tático de Motos do 7º Batalhão de Polícia Militar (Getam/7ºBPM) apreenderam uma motocicleta adulterada no bairro Matinha, na sede da cidade de Lagarto.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo não possuía itens obrigatórios, sua placa policial estava fora dos padrões atuais do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A sua cor também estava adulterada – de vermelha para preta, enquanto a numeração do moto estava divergente e com números suprimidos.

O condutor e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.