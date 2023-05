Homens são presos por tráfico de drogas em Itabaiana

De acordo com a Polícia Militar, um homem foi avistado conversando com um motoboy em frente a uma residência. Os militares fizeram a abordagem e o motoboy fugiu. O homem que foi contido no local, derrubou um objeto no chão, que segundo a polícia, era maconha. Dentro da residência havia um outro homem. Ele também foi abordado pela polícia, que encontrou no interior da residência 12 quilos de maconha.

Com dos suspeitos, também foram apreendidos dois celulares, duas motos e uma balança. Eles foram encaminhados para delegacia Regional de Itabaiana.