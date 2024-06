Horário de funcionamento da Unidade de Saúde da Colônia Treze é ampliado

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Padre Almeida, situada na Colônia Treze, agora conta com um ambulatório de atendimento 24 horas. A inauguração, realizada nesta quinta-feira, 06, faz parte de um esforço contínuo da Prefeitura de Lagarto para melhorar a saúde e o bem-estar da população local.

A UBS Padre Almeida já é conhecida por suas três equipes de saúde da família, que se dedicam à prevenção e promoção da saúde. A unidade oferece uma gama de serviços essenciais, incluindo consultas médicas e de enfermagem, exames citopatológicos, pré-natal, atendimento a pacientes hipertensos e diabéticos, puericultura, entre outros. Além disso, dispõe de atendimentos odontológicos, serviço social, farmácia básica, marcação de exames e consultas especializadas, vacinas, curativos e mais.

O ambulatório, que já funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 7h às 19h, conta com atendimento voltado para casos agudos ou crônicos agudizados de baixa complexidade. Entre os procedimentos realizados estão suturas e outros cuidados imediatos.

Mudanças realizadas na UBS Padre Almeida:

Novos profissionais contratados; Implantação da sala de estabilização; Implantação de uma sala de Eletrocardiograma; Ampliação da sala de observação e implantação de dormitório.

A extensão do horário de atendimento para 24 horas proporcionará à população da região da Colônia Treze, um maior conforto e facilidade de acesso aos serviços de saúde, evitando deslocamentos até a cidade, exceto em casos de maior complexidade que necessitem investigação complementar.

Com a inauguração do ambulatório 24h na UBS Padre Almeida, a Prefeitura de Lagarto reforça seu compromisso com a saúde da população. A unidade irá complementar os serviços já oferecidos pela CSF Maroto, atendendo a demanda crescente da região da Colônia Treze.

A Prefeita Hilda Ribeiro destacou a importância dessa iniciativa: “Estamos trabalhando incansavelmente para garantir que todos os moradores de Lagarto tenham acesso aos serviços de saúde de qualidade. A ampliação do atendimento na UBS Padre Almeida é mais um passo nessa direção, oferecendo mais conforto e segurança para nossa comunidade”.

Essa expansão é particularmente relevante diante da demanda enfrentada pelo Hospital Universitário de Lagarto, como forma de otimizar e complementar os atendimentos prestados à população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto