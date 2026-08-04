Hortas escolares fortalecem aprendizado e aproximam estudantes da agricultura em Lagarto

Mais do que espaços de cultivo de alimentos, as hortas escolares implantadas pela Prefeitura de Lagarto transformam as unidades de ensino em ambientes de aprendizagem prática, educação ambiental e alimentação saudável. Desenvolvido em parceria entre as secretarias municipais de Agricultura (Semagri) e Educação (Semed), o projeto aproxima os estudantes do ciclo dos alimentos e fortalece a conexão entre escola, comunidade e agricultura familiar.

Atualmente, a iniciativa beneficia a Escola Municipal Eliezer Porto, no povoado Brejo, a Escola Municipal Luiza Pereira do Nascimento Rodrigues, na Rua Gustavo Hora, e a Escola Municipal Vovó Marcionila, também localizada no povoado Brejo.

As hortas reúnem hortaliças, frutas, plantas medicinais e espécies que favorecem a polinização natural. Com o tempo, os canteiros dão lugar a pequenos pomares, transformando-se em laboratórios vivos para o aprendizado sobre meio ambiente, alimentação saudável e produção sustentável.

A iniciativa também integra diferentes áreas do conhecimento e aproxima os estudantes das práticas agroecológicas, mostrando que é possível produzir alimentos de forma sustentável e valorizar uma atividade que faz parte da história e da identidade de Lagarto.

A secretária municipal da Educação, Taysa Mércia, destaca que o projeto amplia as possibilidades de aprendizagem ao transformar a escola em um ambiente de experiências práticas e integradas ao cotidiano dos estudantes. “As hortas escolares ampliam as possibilidades de aprendizagem das nossas crianças porque transformam a teoria em prática. Quando o estudante participa do plantio, acompanha o desenvolvimento dos alimentos e vivencia esse processo no dia a dia da escola, ele aprende de forma mais significativa sobre alimentação saudável, meio ambiente, sustentabilidade e responsabilidade. Essa parceria com a Secretaria da Agricultura fortalece a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, tornando a escola um espaço ainda mais rico para o desenvolvimento dos nossos estudantes.”.

Para o secretário municipal da Agricultura, Luciano Alves, investir em hortas escolares é investir no futuro do município. “As hortas escolares representam um investimento no futuro de Lagarto. Quando levamos a agricultura para dentro da escola, despertamos nas crianças e nos jovens o respeito pela terra, pelo meio ambiente e pela produção de alimentos saudáveis. Além disso, fortalecemos a agricultura familiar, que faz parte da nossa identidade, mostrando que é possível produzir com sustentabilidade e criar novas oportunidades para as próximas gerações. Nosso objetivo é ampliar esse projeto e garantir que cada vez mais escolas tenham esse espaço de aprendizado, integração e desenvolvimento.”.

Na Escola Municipal Vovó Marcionila, a diretora Edneusa Dória Santos destaca que a horta já faz parte da rotina dos estudantes. “Acredito muito no projeto Horta nas Escolas. Esse projeto vem se desenvolvendo há quase dois anos na nossa unidade. Trabalhamos com crianças de dois, três e quatro anos, que são levadas à horta, orientadas pelos professores e também pela direção. Elas plantam, regam e acompanham todo o desenvolvimento até a colheita. Depois, vivenciam a experiência de degustar aquilo que cultivaram. É muito gratificante ver como elas aprendem sobre alimentação saudável e passam a valorizar os alimentos desde pequenas.”.

Na Escola Municipal Luiza Pereira do Nascimento Rodrigues, a merendeira Sonja Matos afirma que a horta também transforma o momento da alimentação escolar. “É muito bonito ver as crianças cuidando da horta e depois, chegada a hora da merenda, reconhecerem aquilo que elas mesmas ajudaram a plantar. Elas ficam curiosas, querem experimentar e comem com mais vontade. Para nós, que preparamos a alimentação todos os dias, é uma alegria saber que estamos servindo alimentos cultivados com tanto carinho por elas. Isso aproxima as crianças da comida de verdade e deixa a refeição ainda mais especial.”.

O projeto em novas unidades

Além de incentivar hábitos alimentares mais saudáveis, as hortas despertam nos estudantes o interesse pela agricultura e pela sustentabilidade. A parceria entre Semed e Semagri prevê a implantação de novas hortas ou o fortalecimento de hortas já existentes em unidades das redes municipal e estadual de ensino.

O Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas, por exemplo, será contemplado com o fortalecimento da horta escolar, ampliando os conhecimentos dos alunos por meio de novos cultivos e atividades práticas.

A estudante Maysa França destaca a importância da iniciativa para os alunos. “O Poli Horta tem sido muito importante para adquirirmos novos conhecimentos e aprender mais sobre agricultura. Para quem deseja seguir nessa área, é uma oportunidade de conhecer diferentes formas de cultivo. Agora estamos na expectativa de ver novos plantios acontecendo, aprender ainda mais e compartilhar esse conhecimento com toda a escola.”.

Ao integrar educação, agricultura e sustentabilidade, o projeto reafirma o compromisso da Prefeitura de Lagarto com uma formação que vai além da sala de aula, cultivando conhecimento, consciência ambiental e valorização da agricultura familiar.

Fonte: Prefeitura de Lagarto