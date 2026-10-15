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Hospital de Cirurgia celebra mês das crianças com ação especial para pacientes da Pediatria

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Em alusão ao mês das crianças, o Hospital de Cirurgia (HC) promoveu, nesta quarta-feira, 14, uma manhã de alegria e diversão para os pequenos pacientes internados na Pediatria da unidade hospitalar. A ação contou com a presença dos personagens Homem-Aranha, Bita e Stitch, que interagiram com as crianças, acompanhantes e profissionais, em momentos de brincadeiras, descontração e entrega de brinquedos.

A comemoração tem um significado especial para a instituição filantrópica por marcar o primeiro Dia das Crianças após a retomada da Pediatria, que voltou a funcionar em março deste ano, depois de 16 anos de atividades suspensas. O serviço conta com dez leitos de UTI Pediátrica e 12 de enfermaria, destinados principalmente a crianças e adolescentes que necessitam de procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade. A iniciativa também reforça o compromisso do HC com uma assistência humanizada, que valoriza o acolhimento e o bem-estar dos pacientes e de suas famílias.

 

 

 

Para a coordenadora do Serviço de Pediatria do Cirurgia, a enfermeira Vanessa Costa, a iniciativa reforça a importância da humanização durante a internação. “Estar no hospital não significa que a criança precisa deixar de viver momentos próprios da infância. Hoje, conseguimos proporcionar um pouco de alegria, brincadeiras e carinho aos nossos pequenos pacientes. É muito gratificante ver o sorriso de cada um. Gestos simples fazem parte do nosso cuidado e fazem a diferença na assistência”, destacou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

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