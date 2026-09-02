Hospital de Cirurgia recebe nesta quinta-feira certificação ONA Nível 3, grau máximo de excelência

O Hospital de Cirurgia (HC) realiza, nesta quinta-feira, 3, às 15h, a solenidade oficial de entrega da certificação ONA Nível 3 – Acreditado com Excelência, grau máximo concedido pela Organização Nacional de Acreditação.

A conquista ocorre no ano em que a instituição hospitalar celebra 100 anos e a coloca como o único hospital filantrópico de Sergipe a alcançar o mais alto nível da ONA. A cerimônia será realizada no pátio do hospital e contará com momento ecumênico, discursos e a entrega oficial do certificado.

O reconhecimento marca uma rápida evolução do HC nos padrões de qualidade e segurança. Em 2024, o Cirurgia conquistou a ONA Nível 1 – Acreditado e, apenas dois anos depois, avançou para o Nível 3, que reconhece, além da segurança assistencial, a integração dos processos, a maturidade da gestão e a cultura de melhoria contínua. No cenário nacional, a instituição passa a integrar um grupo restrito: dos cerca de 1.800 hospitais filantrópicos brasileiros, apenas 59 possuem ONA Nível 3.

A solenidade contará com a participação de representantes da Organização Nacional de Acreditação (ONA), da NCC Certificações, além de dirigentes, profissionais e colaboradores do Hospital de Cirurgia e autoridades convidadas.

SERVIÇO

O quê: Solenidade de entrega do certificado de Acreditação Nível 3 – Acreditado com Excelência

Data: 3 de setembro de 2026 (quinta-feira)

Horário: 15h

Local: Pátio do Hospital de Cirurgia – Rua Dom Bosco, nº 174, Bairro Cirurgia, Aracaju/SE