Hospital Regional de Itabaiana conta com serviço de cirurgia bucomaxilofacial

Garantindo uma assistência qualificada à população, o Hospital Regional de Itabaiana, gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), disponibiliza o serviço de cirurgia bucomaxilofacial, considerado referência na região agreste do estado.

No primeiro semestre de 2023, foram realizados 956 procedimentos, entre consultas, suturas e cirurgias, pelos profissionais da bucomaxilofacial. Esse serviço cirúrgico é realizado em caso de traumas ou doenças que atingem o rosto e que podem causar dor física e emocional no paciente.

De acordo com o diretor técnico do Hospital, Samuel Rodrigues, a unidade possui uma escala de cirurgiões aptos a realizar os procedimentos. “Somos referência da região em cirurgias bucomaxilofacial, cuidando dos pacientes que apresentam fratura maxila, malar, mandibular, nariz, cistos e tumores, levando alívio aos pacientes que necessitam do serviço, que é porta aberta aos usuários do Sistema Único de Saúde”, explicou o diretor.

A unidade atende a casos de média complexidade e disponibiliza atendimentos de urgência e emergência em 24 horas, além de ambulatório e internações à população residente e flutuante e àquela pactuada com outros municípios.

