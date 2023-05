HU de Lagarto abre processo seletivo para médicos especialistas

O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) está com inscrição aberta em Processo Seletivo Público Simplificado (PSS) para seleção de profissionais em seis especialidades médicas.

Estão sendo ofertadas vagas nas áreas de Pediatria (7), Cirurgia Geral (3), Cardiologia (1), Nutrologia (1), Medicina Intensiva (1) e Medicina do Trabalho (1). Os critérios de avaliação, aprovação e classificação dos candidatos acontecerá mediante avaliação curricular de títulos e experiência profissional.

As inscrições deverão ser feitas via internet no endereço eletrônico www.ebserh.gov.br (Seção Concursos e Seleções), no período de 22/05/2023 até às 23:59h do dia 02/06/2023, e obrigatoriamente mediante preenchimento do formulário eletrônico de inscrição e anexação de currículo (de carácter eliminatório), além da documentação comprobatória dos títulos e experiência profissional (cópias frente e verso).

O resultado será divulgado em 30 de junho/23 no site da Ebserh. O processo seletivo será executado pela Ebserh/Sede e coordenado por Comissão de Seleção Técnica designada pela equipe de governança do Hospital Universitário de Lagarto.

Fonte: HUL / Ebserh