HU de Lagarto amplia tecnologia em exames de imagem

Para qualificar e garantir maior precisão diagnóstica na assistência ao público em atendimento na unidade hospitalar, o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) adquiriu novo aparelho de ultrassom para uso tanto no campo da ultrassonografia geral, como também em exames vasculares e ecocardiografia pediátrica e adulta.

O equipamento será utilizado no apoio assistencial aos pacientes, como também enquanto ferramenta diagnóstica na execução de pesquisas clínicas e no treinamento dos médicos e residentes do hospital. O aparelho de ultrassom já está em funcionamento na unidade hospitalar e é único em atendimento SUS no interior do estado. Para a sua aquisição, foram investidos recursos de R$ 310 mil, oriundos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf).

Software de última geração

“O aparelho permite uma gama de exames, podendo ser empregado no campo da ultrassonografia geral (US partes moles, vias urinárias, abdômen total), em exames vasculares (scan dupplex arterial e venoso de membros inferiores e carótidas), como também aplicado à cardiologia, realizando exames de ecocardiografia pediátrica e adulto, bem como o ecotransesofágico”, ressalta Gustavo Ribeiro, médico ecocardiografista da unidade hospitalar.

“Toda essa gama de exames estará disponível para os pacientes internos do hospital bem como para pacientes externos regulados pelo estado”, observa o especialista, lembrando que o equipamento dispõe de versão mais avançada em termos de software de análise de imagens de ultrassonografia geral, vascular e cardiológica. “No campo específico da cardiologia, este equipamento conta com a tecnologia de análise da deformação miocárdica (strain), que possibilita a análise pormenorizada da função cardíaca, em situações clínicas específicas tais como no rastreamento de cardiotoxicidade durante tratamento quimioterápico de pacientes oncológicos”, complementa Gustavo Sales.

Assistência, ensino e pesquisa

A chefe da Unidade de Diagnóstico por Imagem (UDI) do hospital, Ândria Almeida Silveira, chama a atenção para o que representa o equipamento em termos de inovação tecnológica. “Em ultrassonografias em geral e, principalmente, na área cardiológica e oncológica, sendo essencial no diagnóstico e tratamento dos pacientes”, diz. “Como também, auxiliando no campo do ensino e da pesquisa clínica, sendo mais uma possibilidade de aprendizado para alunos e residentes do hospital”, enfatiza.

Ao longo desse primeiro semestre de 2023 foram realizados no setor de diagnóstico por imagem do HUL 1.535 exames de ultrassonografia e 466 exames de ecocardiograma.

Para a gerente de Atenção à Saúde do HUL, Camilla Santana, a ampliação no parque tecnológico qualifica o atendimento e é fundamental no ensino e pesquisa na área da saúde. “Oferecendo uma série de benefícios e oportunidades”, destaca. “Exemplos como esse, que incluem tecnologia de imagem avançada para diagnósticos mais precisos, transformam a prática clínica, melhoram os resultados em termos de resolutividade no atendimento aos pacientes”, conclui.

Fonte: HUL/Ebserh