HU de Lagarto realiza ações de incentivo à amamentação

No mês do Agosto Dourado e da Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM) a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno ganham destaque em meio ao reconhecimento cada vez maior sobre a importância de incentivar o dar de mamar como uma prática essencial para o desenvolvimento saudável dos bebês.

Com o objetivo de conscientizar, promover e apoiar essa prática tão fundamental para a saúde das crianças, o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS-Ebserh) tem se mobilizando ao longo deste mês de agosto em torno da realização de ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno, numa iniciativa da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente do hospital.

As ações que estão sendo realizadas envolvem ações alusivas com a participação de mães e colaboradores do HUL, voltadas para a reafirmação da importância e poder de vida do leite materno. Oportunidade em que ocorrem rodas de conversa sobre os principais benefícios da amamentação em favor da criança, mãe, família e sociedade, através de falas e explicações passadas pelas enfermeiras Alda Figueredo (consultora em amamentação e especialista em aleitamento materno) e Crislaine,Menezes com participação também da nutricionista Bruna Medeiros.

Mayara de Tarso, chefe da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, falou da importância e de como estão se dando as ações de conscientização, acolhimento e apoio às mães. “As ações enfatizaram a importância do leite materno; tipos e função de cada fase do leite materno; pega adequada, posição e postura”, ressalta. “São diversos os benefícios da amamentação para o bebê e também para a mãe”, diz. Ao final de cada bate-papo, as profissionais dirimem as principais dúvidas levantadas pelas mães presentes, entre colaboradoras, pacientes e acompanhantes.

Aleitamento Materno

O leite materno é um alimento tão rico para o recém-nascido, que é preconizado ser a nutrição exclusiva do bebê até os primeiros seis meses de idade, não havendo necessidade sequer de dar água ou chás, por exemplo. Oferece inúmeros benefícios fisiológicos, com adequadas quantidades de nutrientes e elementos que fortalecem a imunidade do bebê. Além disso, o ato de mamar estimula o desenvolvimento motor, neurológico e afetivo do recém-nascido e o vínculo dele com a mãe. Já há evidências científicas de que, mesmo quando administrado pela mãe por via de sondas, nos casos em que o bebê não consegue sugar ou deglutir ainda, a evolução terapêutica e nutricional para o bebê é bastante significativa.

Em 2023, o tema da Aliança Mundial para Ação de Aleitamento Materno (WABA), aborda a temática da mulher trabalhadora e tem os seguintes objetivos elencados: informar as pessoas sobre as perspectivas dos pais trabalhadores com relação à amamentação e paternidade; fundamentar a licença remunerada e o suporte no local de trabalho com como ferramentas importantes para facilitar a amamentação; envolver as pessoas e organizações para melhorar a colaboração e o apoio à amamentação no trabalho; e conscientizar sobre ações de melhoria das condições de trabalho e apoio relevante ao aleitamento materno.

Fonte: Ebserh