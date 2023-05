HU de Lagarto realiza VI Semana de Enfermagem

“Valorização do Trabalho em Enfermagem com Desenvolvimento Sustentável e Bem Viver”. Esse foi o tema da VI Semana de Enfermagem do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), realizada de 22 a 26 de maio, que teve como propósito reconhecer e valorizar o trabalho dos colaboradores de enfermagem da unidade hospitalar pelo empenho nas atribuições e cuidados prestados aos usuários.

Na programação, que aconteceu em todos os dias da semana, palestras on-line e presencial, exposição de vídeos, práticas integrativas envolvendo Auriculoacupuntura, Qi Gong e Yoga, além de entrega de lembranças do evento para os colaboradores. Uma das novidades dessa edição foi a realização dos Jogos Internos da Enfermagem do HUL, que ocorreram na área externa do hospital, contando com a participação dos profissionais da área.

As palestras oferecidas contaram com a adesão dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, gestores e residentes do hospital, envolvendo temas como “Sustentabilidade e bem-estar: cuidando do cuidador”; “Segurança do paciente”; “Assistência de enfermagem na realização do preparo de exames”; “Princípios de proteção radiológica”; Tratamento de feridas: indicações das coberturas disponíveis no HUL”; “Dilemas éticos: impacto na prática profissional”; e “Quem é você na rede de saúde?”.

“Mais uma semana de enfermagem preparada com muito carinho para homenagear os nossos profissionais de enfermagem, que mesmo desenvolvendo um trabalho diário árduo e desafiador, prestam uma assistência com muita dedicação, comprometimento e amor”, ressaltou Luana Dantas, chefe da Divisão de Enfermagem do HUL-UFS/Ebserh.

O Hospital Universitário de Lagarto tem em seu quadro de pessoal 120 enfermeiros e 292 técnicos de enfermagem, profissionais que atuam nos vários setores e alas do HUL, e que nesta semana foram alvo de homenagens e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no dia a dia da unidade hospitalar.

Fonte: HUL/Ebserh