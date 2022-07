HU Lagarto receberá 50 profissionais médicos e enfermeiros

O Ministério Público Federal (MPF) celebrou acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o Hospital Universitário de Lagarto, a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe e os conselhos regionais de Medicina e Enfermagem para garantir a contratação de 29 médicos, sendo 7 anestesistas e 22 clínicos gerais, além de 8 enfermeiros e 13 técnicos de enfermagem para o atendimento no hospital.

A unidade de saúde sofre falta de pessoal e consequente superlotação, com leitos improvisados e com diversos pacientes nos corredores, inclusive na ala amarela, que é para onde são levados os casos graves. O acordo foi celebrado em reunião na sede do MPF com os representantes da União, estado, da unidade de saúde e dos conselhos profissionais nesta segunda, 25. De acordo com a procuradora da República Aldirla Albuquerque, com estas contratações, fica garantido o atendimento de urgência e emergência na unidade.

Contratações – Os médicos clínicos gerais, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem serão convocados pela Ebserh a partir de concurso que está em vigência, entrando em serviço até 4 de agosto. Já os sete anestesistas serão contratados pelo Governo do Estado de Sergipe, que deve informar o MPF das tratativas até esta terça-feira, 26 de julho.

Na próxima quarta-feira, 27, representantes do Conselho de Administração da Ebserh virão a Sergipe para visita ao HU Lagarto, com o objetivo de assegurar soluções definitivas para a falta de pessoal na unidade, garantindo assim o atendimento permanente da população. Além da visita técnica, será realizada reunião para discutir a ampliação dos quadros de enfermeiros e técnicos de enfermagem entre o Conselho de Administração da Ebserh, a diretoria do HU Lagarto e o Conselho Regional de Enfermagem.

Fonte: MPF/SE