HUL abre inscrições para processo seletivo em especialidades médicas

O Processo Seletivo Público Simplificado contempla os cargos de Médico (2 vagas); Pediatria (5 vagas); Cirurgia Geral (3 vagas); Cardiologia (2 vagas); Medicina Intensiva (1 vaga); Ecocardiografia (1 vaga); e Anestesiologia (6 vagas), para atuação no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh).

As inscrições devem ser feitas via internet no endereço eletrônico www.ebserh.gov.br (Seção: Concursos e Seleções), no período de 26 de setembro de 2023 até 6 de outubro de 2023, e obrigatoriamente mediante preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição e anexação de Currículo (de carácter eliminatório), além da documentação comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados (CÓPIAS frente e verso / de caráter classificatório).

A divulgação do resultado final está prevista para 25 de outubro de 2023. O processo seletivo será executado pela Ebserh/Sede e coordenado por comissão de seleção técnica designada pela equipe de governança do HUL-UFS.

Sobre a Rede Hospitalar Ebserh

O HUL-UFS faz parte da Rede Hospitalar Ebserh. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e atualmente administra 41 hospitais universitários federais.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas. Devido a essa natureza educacional, os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde.