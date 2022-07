HUL registra altas taxas de ocupação em três frentes de atendimento

A taxa de ocupação hospitalar durante o final de semana e ao longo da última segunda-feira, 11, no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) girou em torno dos 140%, fruto da crescente demanda por atendimento na unidade hospitalar nos últimos dias.

Além da ocupação de todos os leitos de que dispõe o hospital, para receber e acolher as urgências que chegam ao HUL foi necessário disponibilizar diversas macas em alguns corredores da unidade, extrapolando assim a sua capacidade normal de atendimento de emergências.

A taxa geral de ocupação do HUL nesta segunda-feira está em 136%, destacando-se em volume de atendimento o eixo-crítico do hospital, com a Unidade Amarela chegando a 181,82% e a Vermelha a 133%. Como também a Ala Pediátrica, que chegou a 157,14%; e a Clínica Médica, com 159,38% de ocupação.

Outro setor também impactado pelo aumento da demanda é a Observação do Pronto Socorro do hospital. O número médio de leitos ocupados nessa ala triplicou no final de semana. O espaço é voltado para pacientes de menor gravidade e quando superlotado contribui também para o aumento do tempo de espera por atendimento. O setor, que seria para acolher apenas pacientes em observação, está comportando usuários em leitos de estabilização e observação.

Fonte: HUL