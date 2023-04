HUL está com taxa de ocupação hospitalar de 130% na Ala Pediátrica

O Hospital Universitário de Lagarto vem a público informar que a Pediatria do hospital, em razão da alta demanda de crianças com síndromes respiratórias, está com número considerável de casos graves, extrapolando sua capacidade física instalada, com mais de 130% de ocupação, realizando, inclusive, atendimentos nos corredores.

Reafirmamos o nosso compromisso, e solicitamos à população que para os casos menos graves, procurem os serviços médicos ofertados pelos municípios e informamos que o tempo de atendimento no hospital a casos não graves poderá ser alargado.

Fonte: Assessoria de Comunicação