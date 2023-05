HUL doa equipamentos hospitalares para auxiliar na assistência aos Yanomami

O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) doou equipamentos médico-hospitalares para auxiliar na assistência ao povo Yanomami, em Roraima, que desde janeiro tem sido alvo de operação interministerial de atendimento à saúde dos indígenas.

A Ebserh, através da sua rede de hospitais universitário federais, tem sido uma parceira do Ministério da Saúde, atuando com o envio de profissionais para auxiliar na assistência e no suporte na organização das informações hospitalares, como também na regulação interna e na gestão de leitos. Têm participado dessa operação profissionais médicos intensivistas, pediatras, enfermeiros, fisioterapeutas e pessoal administrativo.

O esforço solidário para fortalecer a assistência em saúde aos indígenas tem mobilizado ainda o envio de equipamentos médicos por parte de unidades hospitalares que compõem a Rede, a exemplo desta doação agora do Hospital Universitário de Lagarto, envolvendo carros de emergência, maca e camas hospitalares.

“Para o HUL-UFS é um privilégio poder participar e ajudar da ação humanitária em saúde pública no território Yanomami”, ressaltou o superintendente da unidade hospitalar, professor Manoel Cerqueira Neto. “Como Hospital Universitário não só nos dedicamos ao ensino e à pesquisa, mas é parte essencial e missão salvar vidas e apoiar o SUS neste momento”, reforçou.

Emergência em saúde pública

A declaração de emergência em saúde pública no território Yanomami foi feita em janeiro pelo Ministério da Saúde, dada a necessidade de assistência sanitária aos povos que vivem na região, oportunidade em que também foi instalado o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE – Yanomami).

A operação Yanomami conta com profissionais qualificados no atendimento aos indígenas, entre enfermeiros, médicos, agentes de combate a endemias, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos e dentistas, além de assistentes sociais e profissionais que atuam em equipes de gestão, apoio administrativo e construção.

Fonte: HUL/Enserh