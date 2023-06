HUL é habilitado primeiro ambulatório transexualizador de SE

O espaço já funcionava com parceria entre a Universidade Federal de Sergipe (UFS) Campus Lagarto e colaboradores da unidade hospitalar, sem repasse de recursos. A habilitação permitirá a aquisição e distribuição pelo ambulatório dos hormônios necessários para adequação de gênero, uma vez que esses medicamentos não estão disponíveis no SUS. De acordo com a portaria ministerial, caberá ao Fundo Nacional de Saúde adotar as medidas necessárias para a transferência dos recursos financeiros.