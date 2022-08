HUL passa a contar com tecnologia de reabilitação neuromuscular

Pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) contarão com tecnologia de eletroestimulação neuromuscular que atua reduzindo a perda de força e massa muscular, melhorando a funcionalidade, prevenindo e tratando possíveis sequelas funcionais.

Por meio de estímulos elétricos controlados e automatizados, será possível diminuir a incidência de polineuromiopatias, (fraqueza muscular decorrente da imobilidade pela internação), dentre outras desordens neuromusculares. O sistema de estimulação elétrica neuromuscular permite a contração dos músculos independentemente do esforço do paciente, sendo então uma alternativa para a reabilitação precoce de usuários criticamente enfermos.

“Os diferenciais são a possibilidade de se fazer um eletrodiagnóstico e com isso possibilitar uma intervenção individualizada de acordo com a necessidade de cada paciente, promovendo maiores benefícios terapêuticos”, destaca a professora Telma Cerqueira, do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto. “Além disso, o recurso possibilita a estimulação de vários grupos musculares simultaneamente com alta intensidade e ao mesmo tempo com segurança”, diz.

Para a professora e pesquisadora, a aquisição do sistema de estimulação elétrica neuromuscular, além de ser um importante recurso para melhorar a qualidade da assistência hospitalar, possibilitará um aprimoramento das atividades de ensino. “Qualificando ainda mais o processo de formação de profissionais de saúde, bem como ampliando as linhas de pesquisa na universidade”, refere Telma Cerqueira.

Atendimento mais resolutivo

De acordo com Gustavo Melo Rios, fisioterapeuta intensivista do HUL, a inovação permite que os tratamentos sejam feitos de forma mais assertiva, propiciando uma recuperação mais ágil e com qualidade. “O equipamento ajusta a dosagem adequada para o tratamento e acompanha a evolução do paciente por meio de relatórios armazenados”, explica.

“A utilização desse eletroestimulador potencializará os resultados da equipe multidisciplinar assistente, possibilitando um atendimento mais completo em favor dos nossos pacientes”, ressalta por sua vez Juliana Barreto, fisioterapeuta da Unidade de Reabilitação do HUL.

O sistema foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros, com cooperação científica de pesquisadores europeus, sendo uma alternativa para prevenir e tratar sequelas funcionais e diminuir o tempo de internação de pacientes criticamente enfermos. O Hospital Universitário de Lagarto é o primeiro da rede federal a contar com a tecnologia de reabilitação neuromuscular.

Fonte: Ascom/HUL