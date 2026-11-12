HUL realiza 426 procedimentos durante a sexta edição do mutirão DIA E

O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) participou de mais uma edição do mutirão nacional Dia E: HU Brasil em Ação, a terceira realizada em 2026. Foram 426 procedimentos, sendo 115 consultas, 43 atendimentos multiprofissionais, 18 cirurgias e 250 exames e procedimentos. A iniciativa, parceria com o Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde (MS), mobilizou todos os 47 hospitais da Rede, totalizando 54.769 atendimentos no último sábado, dia 7 nas cinco regiões do país.

O presidente da estatal, Arthur Chioro, destacou que o Dia E dá mais oportunidade do diagnóstico, do tratamento e das cirurgias à população. “Essa iniciativa é a contribuição do MEC, da HU Brasil e das universidades federais, em parceria com o Ministério da Saúde. O Dia E envolve toda a comunidade acadêmica e, portanto, transforma-se em uma experiência de referência para todos os hospitais da rede SUS, fortalecendo a saúde pública, a pesquisa e o ensino e promovendo mais vida com dignidade”, disse.

Os pacientes convocados já aguardavam na fila da regulação do Sistema Único de Saúde (SUS) e foram agendados previamente para realizar o atendimento. O mutirão envolveu uma ampla oferta de exames, como ultrassonografia e tomografia, ecocardiograma e endoscopia, além de exames laboratoriais e procedimentos de média e alta complexidade. Também foram realizadas cirurgias e consultas em diversas especialidades, como Radiologia, Ortopedia, Cirurgia Geral, Cirurgia de Mão, Neurologia, Psicologia, Alergopediatria, Neurocirurgia e Pneumopediatria.

“Foi um dia muito importante para toda a população de Lagarto e região. Tivemos inúmeros atendimentos dentro do hospital, como cirurgias, exames de imagem e consultas”, celebrou o superintendente do HUL-UFS, Cleverson Trento.

A paciente Genilza dos Santos, de Poço Verde, estava na fila para cirurgia há pouco menos de dois meses. Ela descobriu que estava com pedra na vesícula durante exames de rotina.

“Me enviaram para o HUL-UFS, passei por um cirurgião há mais ou menos um mês e 15 dias, consegui fazer a cirurgia pelo SUS e estou muito feliz porque não vou pagar nada”, contou.

Mutirões também contribuem para a formação profissional

Junto ao impacto assistencial, o HU Brasil em Ação também reforça a missão dos hospitais universitários com o ensino e a pesquisa. A mobilização proporciona a residentes e estudantes a oportunidade de aprimorar técnicas. Essa experiência foi vivenciada pelo residente de Atenção ao Paciente Crítico, Rian dos Santos.

“A gente trabalhou fielmente para garantir a chegada dos medicamentos aos pacientes nos procedimentos cirúrgicos de forma correta e segura para que a gente tivesse todo o sucesso durante esse dia tão especial”, afirmou.

Mais de 255 mil atendimentos antecipados pelas edições do DIA E

A edição de novembro do Dia E encerrou o calendário de mutirões nacionais de 2026 e dá continuidade a uma estratégia que já contabiliza mais de 255 mil procedimentos nas seis edições, realizadas desde o ano passado.

Foram três edições em 2025 e três em 2026. A primeira aconteceu em 5 de julho, a segunda em 13 de setembro, e o terceira em 13 de dezembro de 2025. Juntas, as três edições do ano passado ultrapassaram a marca de 100 mil atendimentos. Em 2026, o primeiro mutirão aconteceu no dia 21 de março, com foco na saúde da mulher. Em 30 de maio, a segunda ação nacional deste ano foi dedicada à saúde da pessoa idosa.