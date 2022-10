HUL realiza capacitação sobre orientações e fluxos do setor de regulação hospitalar

Gerenciar a oferta de leitos, consultas, transferências e demais serviços no apoio ao cuidado assistencial. Esses são alguns dos atributos da unidade e do setor de Regulação do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), que vem promovendo nas duas últimas semanas a capacitação “Orientações e Fluxos da Unidade de Regulação”, voltada para colaboradores, residentes e acadêmicos do hospital.

“Falamos sobre as principais atividades relacionadas à regulação, à exemplo da solicitação/liberação de vagas para UTI, marcação de exames e consultas, fluxos de regulação, dentre outros”, destacou Mylena Santana, chefe da Unidade de Regulação.

“A ideia é de que tomando conhecimento do que é possível fazer com os recursos disponibilizadas pela regulação, possamos viabilizar/agilizar as necessidades dos pacientes internados, assim como facilitar ao colaborador do HUL o conhecimento sobre os processos regulatórios”, complementou a gestora.

“O objetivo maior é capacitar os colaboradores, profissionais, estudantes e os residentes do HUL em relação aos protocolos envolvendo os fluxos e rotinas da unidade de Regulação”, ressaltou por sua vez Renata Sobral, chefe do Setor de Regulação da unidade hospitalar. “Fluxos esses, fundamentais para o adequado funcionamento hospitalar, e para o devido direcionamento e esclarecimento aos nossos usuários”, disse.

A capacitação “Orientações e Fluxos da Unidade de Regulação” foi realizada em sala de aula da unidade hospitalar e também disponibilizada aos colaboradores via on-line através do aplicativo Microsoft Teams.