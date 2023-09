HUL recepciona alunos para início de internato e estágio curricular

Evento de recepção realizado no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) marcou o início das atividades de estágio curricular obrigatório e de internato de 63 alunos do curso de medicina do Campus UFS Lagarto. São estudantes do penúltimo (quinto) ciclo do curso na universidade. O período do internato tem duração de dois ciclos acadêmicos.

Na programação, palestras e apresentações sobre temáticas como “Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente”; “Manejo de pacientes críticos e rotinas na UTI”; “Boas Práticas no Ambiente Hospitalar”; “NR 32- Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços em Saúde”; “Papel da Ouvidoria no HUL-UFS”; e “Pesquisa e Saúde Digital.

Durante o evento também foram realizadas palestras institucionais envolvendo a superintendência e as gerências do hospital. Além de apresentações dos responsáveis técnicos e gestores das áreas de Enfermagem, UTI, Pronto Socorro, Pediatria, Nutrição, Centro Cirúrgico, Clínica Médica e Farmácia.

Acolhimento aos novos internos

“O acolhimento realizado pelo Hospital Universitário de Lagarto foi muito importante para quebrar o medo e a ansiedade nessa nova etapa da vida acadêmica. Conhecer os responsáveis por cada setor do hospital me fez sentir mais próxima e parte da instituição também”, enfatizou Amanda Nascimento, uma das alunas que chega agora à unidade hospitalar. “Além de ter recebido muitas informações importantes. Agora sei a quem recorrer caso precise de algo. Obrigada a todos da equipe!”, complementou.

Lincoln Max, outro estudante que está iniciando o internato e estágio curricular, avaliou como oportuno o evento de recepção e acolhimento. “Foi de extrema importância para elucidar nossas dúvidas a respeito do andamento e funcionamento do HUL”, observou. “Além disso, nos dá mais confiança para iniciar o internato da melhor forma possível”, disse.

“Gostei muito! Foi muito útil para esclarecer dúvidas que eu tinha em relação ao funcionamento do hospital e o papel do interno junto à equipe”, disse por sua vez o aluno de medicina Donizete Ferreira. “Com as palestras e esclarecimentos fiquei mais confortável e confiante para iniciar o internato”, destacou.

Assistência, ensino e formação

Evelyn Machado, gerente de Ensino e Pesquisa do HUL-UFS, observou que a recepção e acolhimento aos alunos concorre para o estreitamento do vínculo entre alunos, preceptores, docentes e gestores do hospital. “Além do seu papel assistencial, o Hospital Universitário de Lagarto é também cenário de ensino, espaço onde são colocados em prática os conteúdos vistos em sala de aula, contribuindo assim para a formação de profissionais de saúde éticos e resolutivos”, destacou.

Para Roberto Wagner, chefe do Setor de Gestão do Ensino do HUL, o internato, além de proporcionar experiência é oportunidade para agregar conhecimentos obtidos nos ciclos anteriores. “O ambiente hospitalar proporciona uma visão mais holística e multidisciplinar ao interno de medicina, aliando conhecimento teórico e técnicas aprendidas para o desenvolvimento de habilidades, vivências e diálogo com os demais profissionais inseridos na assistência à saúde”, observou. “Ademais, o interno pode ter um contato mais direto e próximo aos pacientes, desenvolvendo competências para um atendimento mais humanizado, integral e sistêmico.”, disse.

Também participaram da recepção aos estudantes o superintendente do HUL-UFS, professor Manoel Cerqueira Neto; a gerente de Atenção à Saúde,

Camilla Santana; a gerente Administrativa, Gislane Ladeia Borges; o chefe do setor de Gestão de Pesquisa e Inovação Tecnológica, Rafael Pinto Lourenço; o chefe da unidade de Gerenciamento de Atividades de Pós-Graduação, Maurício Araújo; e o chefe da unidade de Gerenciamento de Atividades de Graduação e Ensino Técnico, José Lucas dos Santos.

Fonte: Ebserh