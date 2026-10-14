HUL-UFS participa de homenagem nacional a professores que formam profissionais para o SUS

Em alusão ao Dia dos Professores, celebrado nesta quinta-feira, 15, o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS), vinculado à HU Brasil, participará de uma homenagem nacional aos profissionais que atuam na formação em saúde.

A cerimônia “Gerações do Cuidado — Dia dos Professores e da Educação na Saúde” será realizada nos hospitais universitários federais administrados pela estatal em todo o país.

O evento reunirá estudantes, residentes, docentes, tutores, preceptores e orientadores para reconhecer o papel de quem compartilha conhecimentos e contribui para a formação de profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

O principal destaque da programação será o Minuto das Gerações, momento de reconhecimento coletivo em que estudantes se levantarão para homenagear os profissionais que participam de sua formação. A homenagem será seguida de um minuto de aplausos e da execução do Hino Nacional. A cerimônia também contará com a homenagem a duas duplas que representam diferentes gerações do ensino em saúde: uma formada por um docente com longa trajetória e um ex-discente que hoje também ensina; e outra, por um preceptor, tutor ou orientador e um estudante em formação.

A programação também dará visibilidade às histórias de quem ensina e aprende no hospital universitário.

No HUL-UFS, um dos homenageados será o enfermeiro e professor adjunto do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe (DENL-UFS), campus Lagarto, Caíque Jordan Nunes Ribeiro. Doutor em Ciências da Saúde, ele é membro da Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST) e presidente da seção Sergipe da entidade. Com mais de 90 artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais, desenvolve pesquisas nas áreas de estomaterapia — que abrange feridas, estomias e incontinências —, epidemiologia, análise espacial e saúde pública, com foco em doenças tropicais negligenciadas e saúde de minorias sexuais.

Outro homenageado será o professor efetivo do Departamento de Medicina da UFS, campus Lagarto, Thiago da Silva Mendes. Ele atuou como supervisor do Programa de Residência Médica em Clínica Médica do HUL-UFS por quatro anos, entre 2018 e 2022. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias.

A infectologista Alexia Ferreira Rodrigues também será homenageada em reconhecimento à sua trajetória como egressa da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e profissional do hospital. Oriunda da rede pública de ensino, ela se formou em Medicina pela UFS, campus São Cristóvão, e realizou residência médica em Infectologia no Hospital Universitário de Aracaju (HU-UFS). Atualmente, atua como infectologista no HUL-UFS e como preceptora na enfermaria de Clínica Médica e nas consultorias de Infectologia. No ambulatório do hospital, atende pessoas que vivem com o vírus HIV, incluindo pacientes com aids, estágio mais avançado da infecção.

Representando os estudantes em formação, a residente em Enfermagem do HUL-UFS Yngreed Líbero de Souza, formada pela UFS, campus Lagarto, também estará entre os homenageados.

A trajetória dos personagens evidencia como o encontro entre diferentes gerações contribui para a formação profissional e aproxima o ensino das necessidades de saúde da população brasileira.

Participarão da solenidade o superintendente do HUL-UFS, Cleverson Luciano Trento e o Diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência (DAHU), que integra a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) do Ministério da Saúde, Dr. Fernando Figueira.

O evento é realizado pela HU Brasil, em parceria com os ministérios da Saúde (MS) e da Educação (MEC), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e as universidades federais. Ao aproximar estudantes e profissionais envolvidos na formação em saúde, a iniciativa reconhece o papel do ensino nos hospitais universitários e a contribuição de professores, preceptores, tutores, orientadores e demais educadores para a formação de profissionais do SUS e o fortalecimento do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação em todo o país.

Sobre a HU Brasil

O HUL-UFS faz parte da Rede HU Brasil desde 2017. Criada por meio da Lei nº 12.550/2011 e vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a estatal nasceu tendo como nome oficial Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). É responsável pela administração de 47 hospitais universitários federais em 25 unidades da federação.

Fonte: HUL/UFS