HUL-UFS recebe novo arco cirúrgico e moderniza cirurgias e exames diagnósticos

O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/HU Brasil) ampliou sua estrutura assistencial com a chegada de um novo arco cirúrgico, equipamento que fornece imagens em tempo real e permite às equipes médicas visualizar estruturas internas do corpo durante os procedimentos. A tecnologia contribui para cirurgias mais precisas e seguras.

O arco cirúrgico foi adquirido por meio de recurso descentralizado pela Sede da HU Brasil, no valor de R$ 853.624,00, destinado ao Hospital Universitário de Lagarto.

De acordo com o físico-médico do HUL-UFS, Danillo Menezes, o novo equipamento representa um avanço importante para a assistência prestada na unidade.

“Ele é mais robusto do que o equipamento utilizado atualmente e permite realizar exames com maior qualidade de imagem e menor exposição do paciente à radiação. Além disso, suporta procedimentos mais complexos e de maior duração”, explica.

Segundo o especialista, o novo equipamento também amplia a segurança durante os atendimentos, especialmente em casos de maior complexidade e em pacientes obesos.

“O equipamento atual, em alguns casos, apresenta limitações durante procedimentos em pacientes obesos, devido ao aquecimento do tubo. Esse novo arco cirúrgico possui uma estrutura mais robusta, o que permitirá realizar os procedimentos com mais segurança e melhor qualidade”, afirma.

A melhoria na definição das imagens também impacta diretamente a tomada de decisão das equipes médicas durante os procedimentos.

“A qualidade da imagem auxilia diretamente o cirurgião e o especialista vascular, especialmente durante a arteriografia. Isso contribui para diagnósticos mais precisos e para a escolha do procedimento mais adequado para cada paciente”, complementa Danillo Menezes.

Avanço na assistência

Para o gerente de Atenção à Saúde do HUL-UFS, Alexandre Machado, a chegada do equipamento fortalece a capacidade diagnóstica e terapêutica da unidade, além de ampliar a resolutividade dos atendimentos.

“Até então, muitos pacientes dependiam do deslocamento para realização de exames de arteriografia em Aracaju ou da utilização de equipamento antigo com menor qualidade tecnológica. Com a implantação do novo arco cirúrgico, passamos a contar com imagens de melhor definição e maior precisão durante os procedimentos, permitindo maior eficiência na condução dos casos e ampliando a capacidade de resposta da equipe multiprofissional. Isso contribui diretamente para redução do tempo de espera dos pacientes, otimização dos fluxos assistenciais e maior resolutividade dentro da própria unidade hospitalar”, destaca.

Alexandre também ressalta que o equipamento terá papel importante em cirurgias ortopédicas, especialmente nos atendimentos de traumatologia. “Nossa unidade é habilitada para atendimento traumatológico e atua como porta aberta, recebendo diariamente pacientes vítimas de traumas e urgências ortopédicas. Nesse contexto, a chegada desse equipamento representa uma importante modernização do centro cirúrgico, proporcionando mais segurança e precisão para os médicos durante os procedimentos, além de melhores condições assistenciais e maior segurança para os pacientes.”, conclui.

Sobre a HU Brasil

O HUL-UFS faz parte da Rede Ebserh desde 2017. Criada por meio da Lei nº 12.550/2011 e vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a HU Brasil nasceu tendo como nome oficial Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). É responsável pela administração de 45 hospitais universitários federais em 25 unidades da federação, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Em 2026, em um reposicionamento junto à sociedade, ao mercado e a instituições parceiras, passou a ter um novo nome, que carrega sua essência: HU Brasil.

Fonte: Gov.br