HUL-UFS recepciona médicos da turma de residência em Pediatria e Cirurgia Geral

Evento de recepção e acolhimento realizado no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) esta semana marcou a chegada da primeira turma de médicos aprovados para os recém-criados programas de residência em Pediatria e em Cirurgia Geral da unidade hospitalar.

O Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral do HUL-UFS tem duração de três anos e ofereceu três vagas. Já o Programa de Residência Médica em Pediatria, também com duração de três anos, ofereceu duas vagas. Os programas são credenciados pelo Ministério da Educação (MEC) e têm características de cursos de pós-graduações lato sensu, sob forma de treinamento em serviço.

A programação contou com palestras sobre normas e protocolos institucionais relacionados aos seguintes temas: Segurança do Paciente; Gerenciamento e Uso de Medicamentos; Treinamento do Sistema AGHUX; Regulação de Leitos; Fluxo de Acidente com Material Biológico; e Papel da Ouvidoria no HUL-UFS.

Também foram tratadas questões como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); Plataforma UpToDate; e NR-32 – Segurança e Saúde do Trabalhador em Serviços de Saúde. O objetivo foi o de proporcionar um apanhado das informações mais relevantes para este início de formação dos residentes.

Formando e qualificando o cuidado

Para Rafael Pinto Lourenço, chefe do Setor de Gestão de Pesquisa e Inovação Tecnológica do HUL, os novos programas de residência médica estão alinhados aos propósitos de formação e ensino da unidade hospitalar.

“Ensinar para transformar o cuidar”, destaca o gestor. “Os programas de cirurgia geral e pediatria irão fortalecer as atividades de ensino, pesquisa e assistência no hospital. Nós da gerência de ensino e pesquisa estamos felizes com a abertura de novas vagas e programas de residência no hospital”, complementa Rafael Pinto.

Os novos residentes foram recebidos pela superintendente em exercício do hospital, Camilla Santana; pelo gerente em exercício de Ensino e Pesquisa, Rafael Pinto; pelo chefe da Divisão Médica, Thiago Mendes; pela chefe da Divisão de Enfermagem, Luana Dantas; pelo Chefe do Setor de Gestão de Ensino, Roberto Wagner; e pelo chefe da unidade de Gerenciamento de Atividades de Pós-Graduação, Maurício Araújo; além dos supervisores dos programas de residência e chefias das unidades de Cirurgia Geral e da Saúde da Criança e do Adolescente da unidade hospitalar.

Diferenciais dos programas no HUL

O Hospital Universitário de Lagarto conta ainda com programas de residência médica nas áreas de Clínica Médica e Ortopedia e Traumatologia. E também Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar, envolvendo as áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional.

São características marcantes dos programas de residência do HUL o fato de acontecer em hospital destinado ao SUS com Urgência e Emergência; treinamento em situações de emergência utilizando simuladores modernos e professores da UFS; e reuniões científicas para discussão de artigos científicos.

As residências no HUL são caracterizadas também pelo oferecimento de visitas multidisciplinares fruto da integração entre a Residência Médica e a Residência Multiprofissional, objetivando o melhor cuidado aos pacientes.