Huse alerta sobre acidentes recorrentes neste mês de janeiro

O Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) registrou, nos 10 primeiros dias do mês janeiro, 131 acidentes de trânsito. Um número significativamente baixo, se comparado ao mesmo período de 2022, quando foram registradas 152 ocorrências.

Mesmo com a redução, a unidade hospitalar faz um alerta à população, já que dezembro e janeiro são os meses mais críticos e com os maiores índices de acidentes e mortes em todo o país, devido às festividades de fim de ano e as férias do verão.

A enfermeira e coordenadora do Pronto-socorro do Huse, Simone Pinheiro, disse que, na maioria das vezes, esses acidentes estão associados ao uso de bebidas alcoólicas e outros tipos de imprudência no trânsito, mas ressalta que a unidade hospitalar estará sempre preparada para atender toda demanda do estado.

“Na maioria das vezes, os incidentes acontecem por conta de excesso de bebida, mas também são recorrentes casos referentes à alta velocidade no trânsito e o uso de celular ao dirigir. De qualquer modo, a equipe do Huse sempre está preparada para receber esse tipo de caso. Em determinadas épocas do ano, como feriados e festejos pela cidade, o nosso time é reforçado e atua de maneira mais dinâmica para atender às possíveis demandas dessas festas”, explicou.

Ainda segundo a coordenadora, os registros de Huse apontam que a esmagadora maioria são vítimas de acidentes com motocicletas. Ela destaca que, em 2022, nesse mesmo período, 118 pessoas chegaram à unidade após se envolver em acidentes com motos e este ano já somam 99 ocorrências. Além disso, ela salienta que o uso do capacete é indispensável e que pode salvar vidas.

“No ano passado, o Huse recebeu 118 pessoas vítimas de acidente com motocicletas. Este ano já somam 99. Mas é sempre bom reforçar que o uso do capacete pode salvar a vida do paciente. As complicações envolvendo acidentes com motos são muito delicadas. Podem acontecer fraturas graves em todo o corpo, porém, as mais preocupantes são quando os motociclistas não usam capacete, pois fragmentações na cabeça podem afetar as atividades neurológicas do indivíduo”, afirmou.

De acordo com Simone, o alerta à população é sempre no sentido de se evitar acidentes recorrentes, destacando que a responsabilidade no trânsito é um fator primordial nesse processo.

“O Huse e a equipe da Saúde sempre alertam sobre os cuidados necessários em meio ao trânsito. O importante é ter consciência e responsabilidade, como usar cinto de segurança, dirigir na velocidade adequada e não mexer no celular. No caso dos motociclistas, é importante ressaltar o uso do capacete. Acredito que essas pequenas atitudes podem salvar vidas”, finalizou.

Fonte: Governo de Sergipe