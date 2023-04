HUSE receberá mais leitos na Ala Pediátrica de alta complexidade

Nas próximas 48 horas, o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estado da Saúde (SES), ampliará o número de leitos de enfermaria na pediatria do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Os novos equipamentos têm como intuito suprir a demanda pediátrica causada pelo período de sazonalidade.

A ampliação foi desdobramento da visita técnica à Ala Pediátrica do Huse, realizada pelo secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, na manhã da última quarta-feira, 26. “A visita foi buscar soluções, especificamente, para ampliação dos leitos de pediatria, sejam leitos qualificados ou de enfermaria, para otimizar o máximo esse giro de leitos e dar a resposta que a sociedade necessita em relação a esse momento de sazonalidade, que veio de forma atípica sobrecarregando todo o sistema”, destacou.

Também ficou acordado na reunião, que nas próximas semanas a projeção é da introdução de mais sete leitos de enfermaria, totalizando 11 leitos novos na Ala Pediátrica. Além disso, o superintendente do Huse, Waltenis Júnior, explicou que a médio prazo também haverá ampliação dos leitos na UTI Pediátrica. “É necessário esse aumento para esse período de sazonalidade. A rede pediátrica está exigindo um esforço maior nas unidades e o Huse, por ser o grande hospital de Sergipe, com potencial de resolutividade maior, está buscando e ajudando a todos nesse enfrentamento do vírus Sincicial”, salientou.

A pediatria de Alta complexidade do Huse conta atualmente com 11 leitos na Ala Vermelha, dez leitos na Ala Amarela, dez leitos na Unidade de Terapia Intensiva e 32 leitos na enfermaria. Estes últimos são para retaguarda do Huse e das demais unidades do estado.

Movimento inverso e sobrecarga

De acordo com os técnicos da Saúde, grande parte dos casos de síndromes gripais são de baixa complexidade, ou seja, com sintomas leves, que poderiam ser encaminhados para a Unidade Básica de Saúde (UBS) e hospitais municipais. A recomendação é que apenas os casos de média e alta complexidade sejam encaminhados para a rede hospitalar.

Fonte: Governo de SE