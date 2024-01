Huse registra redução nos atendimentos às vítimas de acidente de trânsito no período de fim de ano

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) divulgou na última quarta-feira, 03, o balanço de atendimento às vítimas de acidente de trânsito entre o período de 29 de dezembro de 2023 a 01 de janeiro de 2024, que equivale ao feriado prolongado de Réveillon. A redução foi de 25%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

No final de 2023, foi registrado um total de 63 atendimentos de pessoas vítimas de acidentes, enquanto que no final de 2022 houve registro de 84 ocorrências dessa natureza. Os números do último fim de ano também são inferiores ao período do natal, quando foram registrados 79 acidentes.

De acordo com o coordenador do Eixo Crítico do Huse, o médico José Edvaldo, o grande número de acidentes ocorridos durante as festas de fim de ano está ligado ao consumo excessivo de álcool.

“A gente percebe que os acidentes que chegam no Huse tanto no natal quanto no ano novo tem uma relação forte com a bebida alcoólica, e essa é uma orientação que vale para a vida. Portanto, é importante que neste ano novo as pessoas tenham mais consciência ao dirigir veículo automotor, seja moto ou carro, porque álcool e direção não combinam”, afirmou.