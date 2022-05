I Leilão de Bens Móveis Inservíveis à Administração Pública de Sergipe acontecerá no dia 27

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), realizará no dia 27 de maio, às 10h, o I Leilão de Bens Móveis Inservíveis à Administração Pública de 2022. Serão ofertados mais de 100 lotes e a estimativa é arrecadar um montante superior a R$ 500 mil.

O Leilão ocorrerá apenas na modalidade online através do site da RJ Leilões (www.rjleiloes.com.br). O leiloeiro público oficial é Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas, que está regularmente inscrito na Junta Comercial de Sergipe (Jucese), sob a matrícula no 11/2007.

Qualquer pessoa devidamente credenciada poderá dar lances e arrematar bens e sucatas de veículos, caminhões, computadores, ar condicionados, televisores, entre outros.

Os bens em leilão estarão à disposição dos interessados para serem vistos e examinados de 24/05/2022 a 26/05/2022 de terça a quinta-feira, das 08 às 12 horas, por agendamento, todos situados no estado de Sergipe.

Toda e qualquer dúvida sobre o leilão poderá ser dirimida através do leiloeiro pelo telefone (79) 99978-5089 ou no e-mail carlos.mascarenhas@icloud.com, ou na Sead através do (79) 3226-2256, das 8h às 12h, ou no e-mail: suporte.patrimonio@sead.se.gov.br.

O edital poderá ser consultado também pela internet nos endereços www.rjleiloes.com.br e www.sead.se.gov.br.

Fonte: Governo de Sergipe