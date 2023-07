IBGE abre inscrições para processos seletivos em Sergipe

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu na última terça-feira, 04, as inscrições para dois processos seletivos com vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) nos 26 estados do país e no Distrito Federal. Para Sergipe são ofertadas 135 vagas.