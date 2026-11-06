IBGE abre inscrições para recenseadores do Censo Agropecuário 2027

Começam nesta sexta-feira, 06, as inscrições para o processo seletivo de recenseadores do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

São mais de 27,2 mil vagas de contratação temporária para fazer o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

As oportunidades estão distribuídas por municípios de todo o país e exigem ensino fundamental completo.

O salário mensal é de R$ 1.741,00 mais pagamento por produtividade, de acordo com o número de unidades visitadas e questionários aplicados.

Além disso, auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, férias proporcionais mais um terço constitucional e auxílio transporte.

O contrato é de até seis meses, podendo ser prorrogado por até quatro anos.

O processo seletivo será feito por meio de prova objetiva, em 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h, no horário de Brasília.

As inscrições têm taxa de R$ 70 e podem ser feitas até 25 de novembro na página: concursos.cesgranrio.org.br

No mesmo endereço, estão o edital e as informações sobre vagas por município, locais de prova e demais regras da seleção.

Os recenseadores vão visitar estabelecimentos agropecuários, entrevistar produtores rurais, atualizar mapas e endereços das áreas de trabalho. Também vão registrar as informações nos dispositivos eletrônicos de coleta e participar de treinamentos e atividades de acompanhamento da operação censitária.

As informações do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola vão permitir conhecer melhor a realidade do campo brasileiro e ajudar a desenvolver políticas públicas, pesquisas e ações voltadas ao desenvolvimento do setor.

Fonte: Agência Brasil