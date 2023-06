IBGE: Lagarto ganha moradores, mas perde liderança populacional do interior

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022. Os dados mostram que, em 12 anos, Lagarto ganhou 6.718 habitantes, mas perdeu a liderança populacional do interior sergipano para Itabaiana, que registrou um aumento de 16.472 habitantes.

De acordo com o IBGE, dos 75 municípios de Sergipe, 46 tiveram aumento populacional, com destaque para Barra dos Coqueiros (66% ou +16.535), Nossa Senhora da Glória (27% ou +8.705), São Cristóvão (21,24% ou +16.748), Nossa Senhora do Socorro (19,6% ou +31.503) e Itabaiana (18,95% ou +16.472). Já a capital Aracaju registrou um crescimento de 5,98%, com acréscimo de 31.608 pessoas na população. Em termos absolutos, foi o maior aumento populacional registrado no estado.

Outros municípios também tiveram um crescimento percentual superior a 10% como é o caso de Itaporanga d’ajuda (13,12% ou +3.992), Feira Nova (12,23% ou +651), Telha (10,72% ou +317), Simão Dias (10,36% ou +3.997), e outros, superior a 7%, como é o caso de Lagarto (7,08% ou +6.718), Areia Branca (7,26% ou +1.224), Poço Redondo (8,26% ou +2.551), Campo do Brito (8,36% ou +1.400), Nossa Senhora Aparecida (8,5% ou +724) e Canindé de São Francisco (8,84% ou +2.148).

Já as maiores reduções percentuais de população estiveram nos municípios de Pedrinhas (-16,27%), Neópolis (-11,24%), Riachuelo (-11,16%), Laranjeiras (-10,88%) e Tomar do Geru (-9,60%).

Mais populosos de Sergipe

Segundo o IBGE, os municípios mais populosos de Sergipe são: Aracaju (602.657), Nossa Senhora do Socorro (192.330), Itabaiana (103.439), Lagarto (101.579) e São Cristóvão (95.612).