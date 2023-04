Em Brasília, Ibrain de Valmir busca investimentos para Lagarto e Sergipe

Nesta semana, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) desembarcou em Brasília-DF, onde cumpriu uma extensa agenda de visitas aos parlamentares da bancada sergipana Congresso Nacional, para viabilizar investimentos para o estado.

“O nosso intuito é levar mais infraestrutura, saneamento básico, saúde e qualidade de vida para o nosso povo e é através dessas parcerias que iremos conseguir”, destacou o deputado Ibrain.

Entre os parlamentares visitados pelo político lagartense estavam: o Senador Rogério Carvalho e a deputada Yandra Moura. “[Eles] garantiram a destinação de recursos para diversos serviços no município de Lagarto e algumas outras cidade de Sergipe”, ressaltou.

E completou: “O meu amigo e deputado Ícaro de Valmir também nos recebeu, avaliou as nossas demandas e também estará contribuindo para continuarmos com um interior mais forte e uma capital valorizada. Por fim me encontrei com meu amigo e eterno líder André Moura, que firmou compromisso em continuar ajudando a cidade de Lagarto através do seu conhecimento aqui em Brasília”.