Ibrain de Valmir comemora instalação de guarda-corpo na Rodovia SE-170 e destaca avanço na segurança viária

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) comemorou a instalação de guarda-corpo de proteção na ponte sobre o Rio Vaza Barris, localizada na Rodovia SE-170, no trecho entre os municípios de São Domingos e Lagarto.

A obra, que representa um investimento de R$ 1.211.168,00, atende a uma demanda antiga da população e foi defendida pelo parlamentar por meio de requerimento, além de reiteradas cobranças na tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Com 250 metros de extensão, a ponte recebe um reforço completo em sua estrutura de proteção, incluindo a instalação de 500 metros de guarda-corpo de concreto e 513,04 metros de guarda-corpo metálico, além de uma tela de proteção fixada em postes, formando uma barreira física mais alta e resistente.

“Fiz requerimento, cobrei na tribuna da Alese e dialoguei com o Governo porque sabemos da importância dessa obra. A instalação do guarda-corpo salva vidas. É uma ação preventiva que demonstra compromisso com a segurança da nossa população. Estamos falando de uma ação que protege motoristas e pedestres que utilizam essa rodovia todos os dias. É mais segurança, mais cuidado e mais responsabilidade com a nossa gente”, afirmou.

Ibrain ainda defendeu a ampliação de políticas públicas complementares, especialmente nas áreas de prevenção e saúde mental, reforçando a importância de ações integradas.

“Infraestrutura é essencial, mas também precisamos fortalecer políticas públicas de saúde mental, de prevenção e acolhimento. Segurança viária e cuidado com as pessoas precisam caminhar juntos”, pontuou.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)