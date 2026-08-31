Ibrain de Valmir cumpre agenda movimentada no fim de semana e reforça presença junto à população

O deputado estadual e candidato à reeleição Ibrain de Valmir (PV) cumpriu uma agenda intensa neste fim de semana em Lagarto, marcada pela participação em atividades esportivas, encontros com amigos e momentos de proximidade com a população.

No povoado Jenipapo, Ibrain participou da reinauguração do campinho da comunidade, celebrando a valorização do esporte e dos espaços de convivência. Em seguida, esteve no povoado Tanque, onde participou do aniversário do amigo Carlinhos e conversou com moradores da região.

A programação também contou com a participação na 10ª Carreata dos Amigos Multylub. O evento reuniu motociclistas, motoristas e moradores em um momento de confraternização que já faz parte do calendário de encontros entre amigos em Lagarto.

Na tarde de domingo, o deputado marcou presença no Corredor da Vaquejada, na Avenida Libério Monteiro, prestigiando mais uma tradição da cultura local e reforçando o contato direto com a população lagartense.

“Foi um fim de semana de muita alegria, recebendo o carinho das pessoas e estando perto de quem faz parte da nossa caminhada. É assim que gosto de fazer política: ouvindo, conversando e compartilhando momentos com a nossa gente”, destacou Ibrain.

Com uma agenda marcada pela presença nas comunidades, Ibrain segue fortalecendo o diálogo com os lagartenses e reafirmando sua ligação com o município onde construiu sua trajetória política.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)