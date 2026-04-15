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Ibrain de Valmir defende preservação de igreja histórica na Praia do Saco

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Durante sessão na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Ibrain de Valmir fez um firme pronunciamento em defesa da preservação da igreja histórica da Praia do Saco, destacando a importância do patrimônio cultural para a identidade do povo sergipano.

Em sua fala, o parlamentar ressaltou que o local carrega mais de quatro séculos de história e memória, sendo um símbolo reconhecido por gerações. “Quem é sergipano já passou por ali e admira aquela beleza. São mais de 400 anos de história que não podem simplesmente ser apagados”, afirmou.

Ibrain criticou a possibilidade de retirada da igreja para outro local, alternativa que vem sendo cogitada. Para ele, a proposta não respeita o valor histórico e cultural do monumento. “Não estamos falando de algo que pode ser deslocado como em um filme. Estamos falando da nossa história, das nossas raízes”, pontuou.

O deputado também destacou as discussões realizadas na Casa, mencionando contribuições de outros parlamentares e especialistas sobre o tema, e reforçou a necessidade de união em defesa do patrimônio. “Precisamos somar forças para garantir que essa história não seja perdida. Não podemos permitir que um patrimônio desapareça assim”, completou.

Histórico

A capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada na Praia do Saco, em Estância, tornou-se tema central de debate após uma decisão da Justiça Federal que determina sua desmontagem.

O caso gerou forte repercussão entre políticos e sociedade deputados, destacaram o valor histórico, cultural e religioso do monumento, com mais de 400 anos de existência, sendo considerado um dos patrimônios mais simbólicos de Sergipe.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)

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