Ibrain de Valmir destaca os 146 anos de Lagarto e reforça a importância da celebração plural com esporte, música e fé

O deputado estadual Ibrain de Valmir destacou as comemorações pelos 146 anos da cidade de Lagarto, ressaltando a importância de uma programação que valoriza a diversidade cultural, o esporte e a fé do povo lagartense.

Entre os eventos, Ibrain enfatizou a realização da tradicional corrida rústica, que reuniu mais de 5 mil participantes e reforçou o espírito esportivo da cidade, além do evento “Lagarto Gospel”, que integra a Semana de Louvor e Ações de Graças, instituída por lei municipal, e evidencia a força da fé como elemento central da identidade local.

“Lagarto é uma cidade plural, que cresce sem perder suas raízes. Celebrar os 146 anos é reconhecer a nossa história, mas também valorizar aquilo que somos hoje: um povo forte, trabalhador, que se une no esporte, na cultura e na fé”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou que a programação comemorativa demonstra o compromisso com uma cidade inclusiva, que respeita todas as expressões culturais e religiosas, promovendo momentos de união e pertencimento.

“A festa de Lagarto é do povo. É uma celebração que reúne famílias, movimenta a economia e fortalece os nossos valores. O esporte incentiva a saúde e a superação, a música conecta as pessoas, e a fé renova a esperança de dias ainda melhores”, completou.

Ibrain de Valmir parabenizou o município pelos avanços e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Lagarto, destacando que seguirá atuando em defesa de investimentos e políticas públicas que melhorem a qualidade de vida da população.

“Tenho orgulho de fazer parte dessa história e de contribuir para que Lagarto continue avançando. Parabéns pelos 146 anos dessa terra que tanto amamos”.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)