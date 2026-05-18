Ibrain de Valmir destaca tradição e legado familiar no lançamento do Festival da Mandioca 2026

O deputado estadual Ibrain de Valmir participou, nesta segunda, 18, do lançamento oficial do Festival da Mandioca 2026, um dos maiores eventos culturais e juninos do estado de Sergipe. Durante o evento, o parlamentar destacou a importância histórica da festa para Lagarto e relembrou que o festival foi criado ainda na gestão do ex-prefeito Valmir Monteiro, consolidando-se ao longo dos anos como patrimônio cultural do município.

Ibrain ressaltou que acompanhou de perto o nascimento e o crescimento do evento, já que atuava como secretário municipal durante a administração do pai, participando diretamente da organização e estruturação das primeiras edições.

“É uma alegria muito grande ver o Festival da Mandioca chegar tão forte em 2026. Essa festa nasceu na gestão de Valmir Monteiro, com o objetivo de valorizar nossa cultura, fortalecer a economia e projetar Lagarto para Sergipe e para o Brasil. Eu tive a honra de participar daquele momento como secretário e acompanhar de perto cada passo desse projeto que hoje se tornou uma das maiores festas do nosso estado”, afirmou Ibrain.

O deputado também destacou que o festival representa geração de emprego, renda, fortalecimento do comércio e valorização das tradições nordestinas.

“O Festival da Mandioca movimenta toda a cidade. Hotéis, restaurantes, ambulantes, comércio e trabalhadores informais são beneficiados. Além disso, a festa fortalece nossa identidade cultural e mantém viva a tradição do povo lagartense”, acrescentou.

A programação do Festival da Mandioca 2026 contará com grandes atrações nacionais e regionais, além da tradicional Festa do Mastro, consolidando Lagarto como referência nos festejos juninos e na realização de grandes eventos populares em Sergipe.

Programação

A programação do Festival da Mandioca 2026 contará com grandes atrações distribuídas entre a tradicional Pega do Mastro e os principais dias de festa em Lagarto.

Na Pega do Mastro, os shows ficarão por conta de Nattan e Alcymar Monteiro, além da participação de todas as atrações do evento tradicional que marca a abertura dos festejos juninos no município.

No dia 23 de junho, sobem ao palco Brasas do Forró, Panda, Joelma, Mariana Fagundes, Leonne O Nobre e Aline Souza.

Já no dia 24 de junho, a programação contará com Cássio Jr, Bell Marques, Rey Vaqueiro, Simone Mendes e Marcelo Lacerda.

No dia 27 de junho, o público acompanhará apresentações de Forró Brasil, Cavaleiros do Forró, Jeanny Lins, Mastruz com Leite, Raí Saia Rodada, Robson O Playboyzinho e Paulo Santos.

Encerrando a programação principal, no dia 28 de junho, as atrações serão Helder Nascimento, Netto Ventura, Bruno e Marrone, Wesley Safadão e Jerônimo Vaqueiro.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)