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Ibrain de Valmir destaca vitória de Lula com mais de 72% dos votos em Lagarto

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O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) comemorou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último domingo, 25, destacando a expressiva votação conquistada pelo petista em Lagarto. No município, Lula recebeu 50.062 votos, o equivalente a 72,09% dos votos válidos, consolidando uma vitória expressiva e reafirmando a força política do presidente entre os lagartenses.

O resultado também reflete o trabalho de mobilização realizado por lideranças políticas que estiveram ao lado de Lula durante a campanha, entre elas o deputado Ibrain de Valmir, que participou de atos, caminhadas e atividades políticas, fortalecendo a candidatura presidencial no município.

A atuação de Ibrain dá continuidade a uma trajetória de militância e apoio ao presidente Lula iniciada por seu pai, Valmir da Madeireira. Ao longo dos anos, essa relação política foi construída a partir da defesa de pautas sociais, do desenvolvimento regional e de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.

Durante o segundo turno, Ibrain intensificou sua participação nas mobilizações em Lagarto, ao lado do prefeito Sérgio Reis e de outras lideranças políticas, contribuindo para ampliar o diálogo com a população e fortalecer o apoio à reeleição do presidente. O deputado também destacou a importância da parceria com o governador Fábio Mitidieri, que esteve ao lado de Lula e mobilizou sua base política em Sergipe.

“Essa vitória tem um significado muito especial para nós. É a continuidade de uma história de compromisso com o presidente Lula, que começou com meu pai, Valmir da Madeireira, e que tenho orgulho de seguir fortalecendo. Estivemos nas ruas, participamos das mobilizações e defendemos um projeto que olha para quem mais precisa. Lagarto deu uma demonstração muito forte de confiança, com mais de 72% dos votos para Lula”, afirmou Ibrain.

O parlamentar ressaltou ainda que o resultado das urnas representa o reconhecimento da população às políticas públicas que promovem inclusão social, geração de oportunidades e desenvolvimento.

“Seguimos juntos, com o presidente Lula, o governador Fábio Mitidieri e o prefeito Sérgio Reis, trabalhando para que Lagarto e Sergipe continuem avançando. A eleição passou, mas o nosso compromisso permanece, que é transformar essa confiança em mais conquistas para o nosso povo”, concluiu.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)

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