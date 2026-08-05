Ibrain de Valmir e Fábio Reis reúnem lideranças e moradores para ouvir demandas da população

Os deputados e pré-candidatos Ibrain de Valmir (PV) e federal Fábio Reis (PSD) promoveram um encontro com amigos, lideranças políticas e moradores de Lagarto para dialogar sobre as principais demandas da população e discutir ações voltadas ao desenvolvimento do município e de Sergipe.

O encontro foi marcado pela escuta das reivindicações apresentadas pelos participantes, reforçando o compromisso dos parlamentares com um mandato próximo da população e pautado pelo diálogo.

Durante o encontro, Ibrain de Valmir destacou que ouvir as pessoas é fundamental para construir políticas públicas que atendam às reais necessidades dos sergipanos.

“Nosso compromisso é estar presente nas comunidades, ouvindo quem conhece de perto os desafios do dia a dia. É dessa forma que conseguimos defender investimentos e buscar soluções que façam a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

O encontro também reforçou a união entre as lideranças políticas em torno de um projeto de desenvolvimento para Sergipe, baseado na participação popular, na escuta ativa e no compromisso de transformar as demandas apresentadas em ações concretas.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)