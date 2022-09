Ibrain de Valmir é o único candidato de Lagarto que recebe o apoio de Lula

O candidato a deputado estadual pelo Partido Verde (PV), Ibrain de Valmir, é o único candidato escolhido para receber o apoio do presidente Lula na cidade de Lagarto. A escolha se deu pelo histórico político e familiar ligado ao ex-governador Marcelo Deda e ao candidato ao governo, Rogério Carvalho.

Questionado sobre a escolha, Ibrain de Valmir diz que o seu presidente é Lula porque ele foi responsável pelas grandes transformações que Lagarto tem hoje. “Lagarto tem campus da Universidade Federal de Sergipe, tem um hospital regional, inúmeros calçamentos de ruas dentro da cidade, entre outros tantos benefícios. Foi uma parceria que deu muito certo entre o governador Marcelo Deda e Lula”, pontua.

“Sergipe tem a oportunidade de ver tudo isso acontecendo novamente com Rogério e Lula. Além disso, a cidade de Lagarto pode ter o primeiro filho governador de Sergipe, o que vai nos orgulhar demais. Quando um governador tem um alinhamento com o presidente, os benefícios vêm e tenho certeza de que o nosso município será muito prestigiado com essa parceria”, finaliza Ibrain.

Fonte: Assessoria