Ibrain de Valmir intensifica agenda pelo estado e fortalece apoios à reeleição

O deputado estadual e candidato à reeleição Ibrain de Valmir (PV) intensificou, neste fim de semana, sua agenda de campanha por Sergipe. Com compromissos em diferentes municípios, o parlamentar ampliou o diálogo com lideranças e comunidades e recebeu novas manifestações de apoio ao seu projeto de continuidade na Assembleia Legislativa.

No sábado, Ibrain esteve na Barra dos Coqueiros, onde participou de um encontro com amigos e conheceu um projeto de dança desenvolvido na região. Na sequência, seguiu para São Domingos, onde participou da carreata do governador e candidato à reeleição Fábio Mitidieri (PSD), reforçando a parceria política e o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento dos municípios sergipanos.

A agenda continuou no povoado Mangabeira, em encontro na casa de Mamão do Povo, reunindo amigos e apoiadores. Depois, Ibrain seguiu para Arauá, onde foi recebido pelo vereador Maykon e seu grupo político para um bate-papo sobre as demandas do município e os próximos desafios de Sergipe.

No domingo, o deputado iniciou os compromissos no bairro Santa Maria, em Aracaju, durante café da manhã com o ex-vereador Valdir, lideranças e moradores. Em seguida, viajou para Nossa Senhora da Glória, no sertão, onde participou de um almoço com Cleomarcos, conhecido como Locutor Vaqueiro, e amigos da região.

Para Ibrain, a presença em diferentes regiões demonstra o crescimento e a consolidação de um projeto político construído a partir da proximidade com a população.

“Estamos percorrendo Sergipe, reencontrando amigos, conquistando novos apoios e, principalmente, ouvindo as pessoas. É muito gratificante perceber o reconhecimento ao trabalho que temos realizado. Nossa caminhada cresce a cada dia e isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de continuar trabalhando por Lagarto e por todo Sergipe”, destacou Ibrain.

Candidato ao terceiro mandato, Ibrain de Valmir segue ampliando sua presença política para além de Lagarto e fortalecendo sua base em municípios da Grande Aracaju, centro-sul e sertão sergipano.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)