Ibrain de Valmir parabeniza IFS por destaque no IDEB 2021

Na última terça-feira, 08, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) usou as suas redes sociais para falar sobre os dois campi do Instituto Federal de Sergipe (IFS), que estão localizados nos municípios de Itabaiana e Lagarto, e obtiveram avaliação positiva no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

O parlamentar ressaltou dois momentos de grandes dificuldades enfrentadas. Uma delas atingiu o mundo inteiro, que foi a pandemia

por conta do Covid-19 e dos cortes significativos de verbas que seriam direcionadas para a educação. Mesmo com tantos desafios, os dois campi do Instituto Federal de Sergipe estão entre as cinco escolas que obtiveram as melhores notas no IDEB em 2021.

Segundo Ibrain de Valmir, o resultado é o reflexo do comprometimento dos profissionais e do esforço dos alunos. “Só temos que parabenizar os nossos alunos e mestres dos campi de Lagarto e Itabaiana. Vocês representaram lindamente o nosso estado. Parabéns”, finaliza.

Fonte: Assessoria de Comunicação