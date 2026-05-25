Ibrain de Valmir participa da tradicional Pega do Mastro e destaca força da cultura popular em Lagarto

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) participou, no último domingo, 24, da tradicional Pega do Mastro, em Lagarto, manifestação cultural centenária que marcou a abertura oficial do Festival da Mandioca 2026 e reuniu milhares de pessoas pelas ruas da cidade.

A programação começou nas primeiras horas da manhã com o tradicional cortejo cultural, reunindo brincantes, grupos folclóricos, famílias e visitantes em uma grande celebração das tradições nordestinas. Em seguida, os shows de Alcymar Monteiro e Nattan arrastaram uma multidão pela avenida Sindicalista Antônio Francisco da Rocha, conhecida como avenida da Bica.

O evento contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, do prefeito Sérgio Reis, da vice-prefeita Suely Menezes e do deputado federal Fábio Reis, além de lideranças políticas e representantes da cultura popular sergipana.

Durante o evento, Ibrain destacou a importância da Pega do Mastro para a preservação da identidade cultural do povo lagartense e ressaltou o papel da festa no fortalecimento do turismo e da economia local.

“É emocionante ver nossa tradição sendo mantida viva por tantas gerações. A Pega do Mastro representa a essência do povo de Lagarto, a força da nossa cultura popular e o orgulho das nossas raízes. É uma festa que une famílias, movimenta a economia, fortalece o turismo e mantém viva uma história construída há mais de 100 anos”, afirmou o deputado.

O parlamentar também ressaltou a grandiosidade do Festival da Mandioca e o impacto positivo da programação para comerciantes, ambulantes e trabalhadores que aproveitam o período junino para garantir renda extra.

“A cidade está cheia, os hotéis lotados e o comércio aquecido. Isso mostra a força que os festejos juninos têm para movimentar a economia e gerar oportunidades para o nosso povo. Lagarto vive um dos maiores e mais bonitos períodos juninos de Sergipe”, completou.

A Pega do Mastro integra a programação do Festival da Mandioca 2026, que contará com 57 dias de programação cultural, artística e musical na sede do município e nos povoados, consolidando Lagarto como um dos principais destinos juninos do estado.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)