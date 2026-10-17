Ibrain de Valmir participa de caminhada em apoio à reeleição de Lula

O deputado estadual reeleito Ibrain de Valmir participou, na última sexta-feira, 16, de uma caminhada em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A mobilização, organizada por estudantes da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e do Instituto Federal de Sergipe (IFS), contou também com a presença do prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, além de estudantes, lideranças políticas e apoiadores.

Durante o ato, Ibrain destacou a importância da participação popular e do protagonismo da juventude no processo democrático, ressaltando que a mobilização representa o desejo de continuidade dos avanços sociais e das políticas públicas voltadas à população brasileira.

“Foi muito importante participar desse movimento ao lado de tantos jovens que acreditam em um Brasil com mais oportunidades. A força da democracia está na participação das pessoas, nas ruas e na defesa de um país que continue avançando, especialmente para quem mais precisa”, afirmou Ibrain.

O parlamentar também ressaltou a importância da união de forças políticas e da sociedade em torno da candidatura de Lula, destacando o papel dos investimentos federais no desenvolvimento de Sergipe e na ampliação das oportunidades para a população.

A caminhada reforçou a mobilização popular nesta reta final da campanha presidencial, reunindo diferentes gerações em defesa da educação pública, da inclusão social e do desenvolvimento do país.