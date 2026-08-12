Ibrain de Valmir participa de encontro com amigos e lideranças no povoado Tanque

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) participou de um encontro com amigos e lideranças no povoado Tanque, em Lagarto, na última terça-feira, 11. O momento reuniu moradores da comunidade e representantes políticos do município, fortalecendo o diálogo e a proximidade com a população.

Ibrain esteve acompanhado da vice-prefeita de Lagarto, Suely Menezes, do secretário de Relações Institucionais Jerônimo Reis, do deputado federal e candidato Fábio Reis, além de lideranças locais. Durante o encontro, o parlamentar conversou com moradores e destacou a importância de manter uma atuação presente nas comunidades de Lagarto.

“É sempre muito bom estar perto das pessoas, reencontrar amigos e ouvir quem conhece de perto as necessidades de cada comunidade. É assim, com presença, diálogo e parceria, que seguimos trabalhando por Lagarto e pelo nosso povo”, afirmou Ibrain.

A agenda dá continuidade à atuação do deputado junto aos povoados e comunidades rurais do município, mantendo o contato direto com a população como uma das marcas do mandato.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)