Ibrain de Valmir participa de procissão em homenagem a São Domingos de Gusmão

O deputado estadual Ibrain de Valmir participou, neste sábado, 08, da tradicional procissão em homenagem a São Domingos de Gusmão, padroeiro do município de São Domingos. O ato religioso reuniu fiéis, moradores e lideranças em um momento de fé, devoção e valorização das tradições locais.

Ao lado da população, Ibrain acompanhou a celebração juntamente com o senador Rogério Carvalho, o prefeito Binho e a primeira-dama Luciana, o deputado federal Fábio Reis, o deputado estadual Kaká Santos e os vereadores Acácio de JJ, Anderson da Buril, Washington e Evanilson.

“Foi uma alegria estar mais uma vez junto ao povo de São Domingos, participando de uma celebração que representa tanto para a história e para as famílias do município. São momentos como esse que fortalecem nossas tradições e renovam a nossa fé. Agradeço ao prefeito Binho, a Luciana e a todos os amigos pela acolhida”, afirmou Ibrain.

O parlamentar destacou ainda a importância de manter uma atuação próxima aos municípios sergipanos, ouvindo a população e fortalecendo parcerias em favor do desenvolvimento das cidades.

“Nosso mandato tem esse compromisso de estar presente, dialogar e trabalhar ao lado das lideranças locais. São Domingos pode continuar contando conosco e com o nosso trabalho na Assembleia Legislativa”.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)