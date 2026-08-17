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Ibrain de Valmir realiza primeiro ato de campanha em Lagarto

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O deputado estadual e candidato à reeleição Ibrain de Valmir (PV) realizou, no último domingo, 16, uma caminhada e adesivaço no bairro Matinha, reunindo moradores, apoiadores e lideranças da região.

Durante a agenda, Ibrain percorreu as ruas da comunidade, conversou com a população e reforçou o compromisso de seguir trabalhando por Lagarto e por Sergipe.

“É no contato com as pessoas que renovamos nossas forças e reafirmamos nosso compromisso”, destacou Ibrain.

A mobilização faz parte da agenda de campanha do parlamentar, que busca o terceiro mandato na Assembleia Legislativa de Sergipe.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)

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