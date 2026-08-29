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Ibrain de Valmir recebe apoio de lideranças durante encontro em Estância

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O deputado estadual e candidato à reeleição Ibrain de Valmir participou, na última quinta-feira, 27, de um encontro com amigos e lideranças políticas no município de Estância. A agenda reuniu mais de 200 pessoas e foi marcada pelo anúncio oficial do apoio de Paulo Roberto e Dr. Eduardo à candidatura do parlamentar.

Durante o encontro, as lideranças destacaram a trajetória de Ibrain e reafirmaram confiança na continuidade do seu trabalho na Assembleia Legislativa de Sergipe. Empresários, trabalhadores, amigos e apoiadores também participaram da reunião.
Ibrain agradeceu a recepção e ressaltou que cada novo apoio aumenta a responsabilidade de seguir trabalhando pelos municípios sergipanos.
“Recebo esse apoio com muita gratidão e, principalmente, com responsabilidade. Paulo Roberto e Dr. Eduardo são lideranças que conhecem Estância e estão próximas das pessoas. Vamos caminhar juntos, ouvindo a população e trabalhando para levar cada vez mais ações e resultados para o município”, afirmou.

Durante as manifestações, Ibrain também foi lembrado como um político de palavra e de gestos, que mantém uma atuação próxima às comunidades e dá continuidade ao legado de trabalho social construído por Valmir Monteiro.

“Aprendi desde cedo que política se faz cuidando das pessoas, cumprindo a palavra e estando presente. Esse é um legado que carrego comigo e que procuro honrar todos os dias no meu mandato”, completou Ibrain.

O encontro amplia a presença política de Ibrain de Valmir em Estância e reforça a construção de apoios à sua candidatura para um novo mandato na Assembleia Legislativa.

Ascom- Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)

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