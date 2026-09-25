Ibrain de Valmir reconhece força de Alessandro para transformar mandato no Senado em investimentos para Lagarto

Candidato à reeleição, o deputado estadual Ibrain de Valmir reafirmou, na quarta-feira (23), em entrevista à Juventude FM, em Lagarto, o apoio à reeleição do senador Delegado Alessandro Vieira (MDB). Durante a conversa com o apresentador Prefeitinho, Ibrain destacou a atuação do senador no município e citou os investimentos destinados à cidade em diferentes áreas.

O senador Delegado Alessandro já destinou mais de R$ 50 milhões para Lagarto ao longo do mandato, com recursos para saúde, agricultura, segurança pública, infraestrutura, pavimentação, habitação e assistência social. O volume inclui mais de R$ 20 milhões destinados ao Hospital de Amor, além de investimentos em hospitais filantrópicos e entidades do município.

Ao reafirmar seu apoio, Ibrain associou a escolha à atuação concreta do senador no município e citou obras, equipamentos e investimentos que, segundo ele, chegaram diretamente às comunidades lagartenses. “Lagartenses, sergipanos, temos que ter orgulho pela política que ele faz, política séria. Aqui em Lagarto já foram entregues, pelo senador, vários tratores, já foram entregues caminhões. Ele tem um compromisso com a saúde dentro do município do Lagarto, com as obras que estão sendo feitas”, afirmou o deputado.

Ibrain também mencionou a pavimentação de ruas e os investimentos voltados à agricultura, destacando a presença do mandato de Alessandro em diferentes regiões do município. “A gente não pode fechar os olhos para aqueles que estão trazendo benefício para a nossa cidade”, declarou.

A saúde aparece entre os principais eixos da atuação de Alessandro em Lagarto. O município recebeu recursos para o Fundo Municipal de Saúde, Hospital Nossa Senhora da Conceição e Maternidade Zacarias Júnior, além dos investimentos destinados ao Hospital de Amor. Em 2025, foram executados R$ 12 milhões para o custeio da saúde municipal.

Durante agendas recentes em Lagarto, Alessandro também destacou a continuidade dos investimentos no município. “Lagarto é uma cidade estratégica para Sergipe e tem um papel fundamental para toda a região Centro-Sul”, destacou o senador, ao tratar da destinação de recursos para a cidade.

O apoio de Ibrain se soma a outras manifestações políticas recebidas por Alessandro em Lagarto, como a família Reis, o prefeito Sérgio, o deputado federal Fábio, a ex-deputada estadual Goretti e Jerônimo Reis, vice-prefeita Suely Menezes, Zezé Rocha, importante liderança política e empresarial em Lagarto, ex-vice-prefeito Fábio Frank e vereadores. O município, considerado estratégico para a região Centro-Sul, vem sendo citado pelo senador como uma das cidades com maior volume de recursos destinados pelo mandato, e é berço do segundo suplente do senador Alessandro Vieira, Joãozinho de Solinha.

Fonte: Assessoria de Comunicação